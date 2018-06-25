Полиция освободила брата экс-президента Армении Саргсяна

Сотрудники правоохранительных органов на улице в Ереване. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов на улице в Ереване. Архивное фото

ЕРЕВАН, 25 июн — РИА Новости. Полиция освободила доставленного ранее в главное управление по борьбе с организованной преступностью Александра Саргсяна — брата экс-президента Армении, бывшего премьер-министра Сержа Саргсяна, сообщил РИА Новости глава управления по связям с общественностью и информации полиции Ашот Агаронян.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГУБОП доставили в управление Саргсяна и еще трех человек по подозрению в незаконном хранении оружия.

Отвечая на вопрос агентства, освобожден ли Саргсян, представитель полиции сказал: "Да". Другие подробности не приводятся.