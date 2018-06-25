Фирма "Конкорд" обратилась в суд для снятия обвинения Мюллера

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Российская фирма "Конкорд менеджмент и консалтинг" подала ходатайство в суд для снятия с себя обвинения в связи с тем, что считает назначение спецпрокурора США Роберта Мюллера "незаконным", следует из документа суда.

В ходатайстве утверждается, что "вменяемые обвинения основаны на незаконном назначении спецпрокурора" и у Мюллера "не хватает полномочий" для вынесения обвинений "Конкорду".

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкционный список минфина США. "Конкорд менеджмент" и две другие компании следствие связывает с интересами Пригожина.

"Конкорд менеджмент" — единственный из ответчиков по этому делу, кто нанял на настоящее время адвоката для защиты своих интересов в суде. По словам адвоката Эрика Дюбелье, маловероятно, чтобы кто-то еще из ответчиков захотел ответить на обвинения в американском суде.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".