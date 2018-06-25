Гутерреш призвал разделять СВПД и вопрос влияния Ирана в регионе

ООН, 25 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сохранить соглашение по ядерной программе Ирана и не связывать его с вопросами регионального влияния страны.
"Важно сохранять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД по иранской ядерной программе), который должен оставаться важным элементом мира и безопасности независимо от более широкой дискуссии о роли Ирана в регионе", — заявил в понедельник Гутерреш на заседании Совбеза ООН.
В свою очередь постпреды Франции и Великобритании в ходе встречи вновь заявили о приверженности выполнению договоренностей.
"Франция будет продолжать выполнять свои обязательства по соглашению, пока их выполняет Иран", — сказал постпред страны Франсуа Делаттр. Представитель Соединенного Королевства Карен Пирс подчеркнула, что поддерживает "то, что сказал посол Франции по Ирану".
Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
Ранее замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшие недели может выйти из СВПД. По словам Аракчи, Европе нужно работать над тем, чтобы убедить иранцев в своей приверженности сохранению СВПД.