Сессия ОЗХО может обернуться политическими баталиями, заявили в МИД

ООН, 25 июн — РИА Новости. Предстоящая в Гааге сессия ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) может обернуться политическими баталиями, заявил в ООН заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки, Вершинин подчеркнул, что "попытки внести раскол в международные организации, такие как ОЗХО" не отвечают логике коллективного поиска решений конфликтов в регионе. По его словам, в этом же ряду стоит "намерение наделить ОЗХО "функциями, не оговоренными химконвенцией и относящимися по своей сути к компетенции Совета Безопасности".

"На открывающейся завтра внеочередной сессии государств-участников ОЗХО, мы, к сожалению, рискуем с вами стать свидетелями того, как техническую структуру попытаются превратить в арену политических баталий", — сказал замглавы МИД РФ.

По инициативе Лондона 26-27 июня в Гааге пройдет специальная сессия ОЗХО для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента в Солсбери.

Ранее в телеинтервью президент Сирии Башар Асад заявил, что обвинения в адрес Дамаска в использовании химоружия не имеют ничего общего с реальностью. По словам Асада, сирийские власти полностью уничтожили все запасы химоружия, но данная тема используется Западом как "предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. В Солсбери до сих пор продолжается расследование, недавно власти объявили о завершении процесса химической очистки зараженных мест.