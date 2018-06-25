СМИ рассказали, как изменилась работа в Госдепе при Помпео

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Рабочая обстановка в госдепартаменте США при госсекретаре Майке Помпео улучшилась, но проблемы времен Рекса Тиллерсона сохранились, пишет издание Politico со ссылкой на многочисленные источники в министерстве.

Помпео возглавил американскую дипломатию в апреле после того, как Тиллерсон был отправлен в отставку президентом Дональдом Трампом в марте после чуть более чем года работы. Помпео обещал восстановить прием на работу сотрудников, замороженный при Тиллерсоне, и заполнить вакансии политических назначенцев на высокие должности. Новый госсекретарь также больше настроен слушать сотрудников, чем Тиллерсон, отмечает издание.

По словам президента Американской академии дипломатии Рональда Ноймана, хотя чиновники и оптимистично настроены относительно Помпео, они "получили дозу реальности".

Пополнение рядов сотрудников идет медленно, некоторые в госдепе даже называют весь процесс "фарсом", уточняет Politico. Помпео в этом вопросе приходится балансировать между требованиями конгресса, желанием президента Трампа сократить число федеральных служащих и решениями, уже принятыми Тиллерсоном. Кроме того, появились обвинения, что принятая на работу в госдеп экс-лоббист Мэри Сталл занимается отбором персонала по принципу личной преданности Трампу.

С политическими назначенцами ясности также нет. Ходят слухи об отзыве из сената кандидатуры Сьюзан Торнтон на пост помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Торнтон — ведущий специалист госдепа по этому вопросу, она пользуется уважением среди дипломатов. Однако против нее выступает влиятельный сенатор Марко Рубио, который считает, что Торнтон занимает слишком мягкую позицию по КНР. С проблемами столкнулся и выдвиженец на пост помощника госсекретаря по вопросам народонаселения, беженцев и миграции Рональд Мортенсен. Сенаторы Джон Маккейн и Крис Кунс призвали отозвать кандидатуру Мортенсена за "недостаток симпатии к беженцам".

Сам Помпео недоволен рядом обстоятельств в работе госдепа, пишет Politico. В частности, Помпео жалуется, что на его прежнем месте работы в ЦРУ не было постоянных утечек в прессу. Теперь все запросы в многочисленные пресс-службы подразделений госдепа, касающиеся "горячих" тем, проходят напрямую через официального представителя Хезер Науэрт, отмечает издание. Среди "горячих" тем оно называет Россию и КНДР. Наконец, сотрудники госдепа опасаются, что Помпео неизбежно разойдется во мнениях с Трампом и потеряет влияние, как это произошло с Тиллерсоном, говорится в статье. Помпео уже расходился в заявлениях с Трампом, как это постоянно происходило во времена Тиллерсона.