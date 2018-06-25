Могерини напомнила, на чем основаны рекомендации о продлении санкций

БРЮССЕЛЬ, 25 июн — РИА Новости. Рекомендации продлевать или нет санкции против РФ основываются на прогрессе в выполнении минских соглашений, в этом вопросе подвижек, к сожалению, нет, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос, каковы перспективы продления экономических санкций.

"По этому пункту, здесь нет тайны, мы всегда увязывали санкции с выполнением минских соглашений, по которым мы не видим никакого результата пока. Санкции не являются самоцелью, это инструмент, а не цель", — сказала она журналистам.

"Но базовые принципы, на основании которых мы делаем рекомендации странам продлевать или нет, связаны с выполнением соглашений, по которым нет ничего нового по сравнению с прошлым — к несчастью, я добавлю, и я была бы рада, если бы это было не так", — заявила она.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию. РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.