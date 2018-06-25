Богданов обсудил с делегацией ХАМАС палестино-израильское урегулирование

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с делегацией движения ХАМАС перспективы палестино-израильского урегулирования, сообщили в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено проблематике палестино-израильского урегулирования в соответствии с известной международно-правовой основой, включая решения ООН, и задаче скорейшего восстановления национального палестинского единства на базе подписанного в октябре 2017 года в Каире соглашения между движениями ХАМАС и ФАТХ", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

ХАМАС, внесенный в Израиле в списки террористических организаций, с 2007 года правит в секторе Газа, который после переворота живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, регулярных военных конфликтов с еврейским государством и ухудшающейся социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, включая кабинет министров во главе с Рами Хамдаллой, пользующийся международным признанием и поддержкой.