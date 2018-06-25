Резолюция ООН по Приднестровью усложняет переговорный процесс, заявил Додон

КИШИНЕВ, 25 июн — РИА Новости. Принятая Генассамблеей ООН резолюция по Приднестровью контрпродуктивна и усложняет переговорный процесс, заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование в минувшую пятницу. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались. При этом в МИД РФ заявил, что принятие резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья может подорвать хрупкий прогресс урегулирования в регионе.

"Были обсуждены актуальные аспекты приднестровского урегулирования в части решения социальных, гуманитарных и транспортных проблем. Вместе с тем, я отметил, что принятая на днях Генеральной ассамблеей ООН резолюция контрпродуктивна и усложняет переговорный процесс", — написал Додон на странице в Facebook.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.