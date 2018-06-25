ВВС НАТО четыре раза за неделю сопроводили самолеты ВКС РФ, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 25 июн — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции в странах Балтии, четыре раза за неделю поднимались в небо над Балтийским морем для сопровождения российских самолетов, заявила в понедельник пресс-служба Минобороны Литвы.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

"С 18 по 24 июня истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, четыре раза поднимались в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения российских военных самолетов", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

С мая этого года с территории Литвы миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют контингент ВВС Португалии и Испании в составе десяти истребителей.