Лавров обсудил с коллегой из Республики Судан ситуацию в Дарфуре

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Республики Судан Мухаммедом Ахмедом ад-Дирдири ситуацию в Дарфуре и развитие двусторонних отношений, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы был проведен обстоятельный обмен мнениями по региональной тематике с акцентом на задачи межсуданского урегулирования и ситуацию в Дарфуре, а также относительно внешнеполитического укрепления взаимодействия по широкому кругу вопросов повестки дня ООН и других многосторонних форумов. Министры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие разнопланового двустороннего сотрудничества", — говорится в сообщении МИД.