Ливийские военные ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ливийская армия ликвидировала главаря группировки "Аль-Каида"* в городе Дерна, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники.

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в первых числах мая объявил о начале операции по освобождению от террористов Дерны, находившейся под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

"Военнослужащие армии уничтожили Атыю аш-Шаири, лидера так называемого "Совета шуры моджахедов Дерны и ее пригорода", входящего в группировку "Аль-Каида"*", — говорится в сообщении телеканала.

Ливийская армия заявила в середине июня, что ведет бои с террористами за последнюю улицу города, которую еще удерживают незаконные формирования.

Дерна расположена в 1000 километрах к востоку от Триполи. Город был последним оплотом исламистов на востоке страны, почти вся территория которого контролируется силами под командованием маршала Хафтара.

*Террористическая организация, запрещенная в России.