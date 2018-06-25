МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ливийская армия ликвидировала главаря группировки "Аль-Каида"* в городе Дерна, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники.
"Военнослужащие армии уничтожили Атыю аш-Шаири, лидера так называемого "Совета шуры моджахедов Дерны и ее пригорода", входящего в группировку "Аль-Каида"*", — говорится в сообщении телеканала.
Дерна расположена в 1000 километрах к востоку от Триполи. Город был последним оплотом исламистов на востоке страны, почти вся территория которого контролируется силами под командованием маршала Хафтара.
*Террористическая организация, запрещенная в России.