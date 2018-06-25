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Ливийские военные ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды"*

17:1225.06.2018
(обновлено: 17:29 25.06.2018)
02670
© AFP 2018 / Abdullah DomaСолдаты ливийской национальной армии. Архивное фотоСолдаты ливийской национальной армии. Архивное фото
© AFP 2018 / Abdullah Doma

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Ливийская армия ликвидировала главаря группировки "Аль-Каида"* в городе Дерна, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на военные источники.

Ливийские военные, подчиненные верховному главнокомандуещему вооруженных сил Ливии Халифу Хафтару около города Дерна, перед началом боевой попытки вернуть город из-под контроля группы джихадистов. Архивное фото
© AFP 2018 / Abdullah Doma
Операция по освобождению ливийской Дерны вступила в финальную стадию
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар в первых числах мая объявил о начале операции по освобождению от террористов Дерны, находившейся под контролем исламистов с момента падения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.

"Военнослужащие армии уничтожили Атыю аш-Шаири, лидера так называемого "Совета шуры моджахедов Дерны и ее пригорода", входящего в группировку "Аль-Каида"*", — говорится в сообщении телеканала.

В Ливии. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Ливии военные призвали жителей Дерны возвращаться в свои дома
Ливийская армия заявила в середине июня, что ведет бои с террористами за последнюю улицу города, которую еще удерживают незаконные формирования.

Дерна расположена в 1000 километрах к востоку от Триполи.  Город был последним оплотом исламистов на востоке страны, почти вся территория которого контролируется силами под командованием маршала Хафтара.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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