Москва не видит перспектив для прямых переговоров Кабула с талибами*

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Несмотря на появившиеся сообщения о возможности проведения прямых переговоров между талибами* и властями Афганистана, в Москве пока не видят перспектив для проведения такой встречи, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ранее представитель президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави заявил, что правительство с оптимизмом смотрит на перспективы мирных переговоров с радикальным движением "Талибан"* и уверено в возможности их проведения.

Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что такая встреча может состояться 28 июня в Баку, но в МИД Азербайджана заявили, что на этот день запланирована встреча так называемой контактной группы по Афганистану с участием представителей почти 90 стран. А возможные переговоры властей Афганистана и талибов* если и состоятся, то в Кабуле.

"Не вижу пока перспектив (проведения такой встречи). Слухов много, но пока не чувствуется. Талибы* по-прежнему пока отказываются говорить с правительством Афганистана", — заявил в свою очередь Кабулов, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают информацию о возможности переговоров талибов* и правительства ИРА.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня.

В минувшую субботу власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в России