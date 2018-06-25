Москва не видит перспектив для прямых переговоров Кабула с талибами*

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Несмотря на появившиеся сообщения о возможности проведения прямых переговоров между талибами* и властями Афганистана, в Москве пока не видят перспектив для проведения такой встречи, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
Позже в ряде СМИ появилась информация о том, что такая встреча может состояться 28 июня в Баку, но в МИД Азербайджана заявили, что на этот день запланирована встреча так называемой контактной группы по Афганистану с участием представителей почти 90 стран. А возможные переговоры властей Афганистана и талибов* если и состоятся, то в Кабуле.
"Не вижу пока перспектив (проведения такой встречи). Слухов много, но пока не чувствуется. Талибы* по-прежнему пока отказываются говорить с правительством Афганистана", — заявил в свою очередь Кабулов, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают информацию о возможности переговоров талибов* и правительства ИРА.
В минувшую субботу власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.
*Террористическая организация, запрещенная в России