БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. ЕС и НАТО решили повысить уровень сотрудничества, проблемы в трансатлантических отношениях не сказываются на совместной работе этих организаций, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини после консультаций с генсеком альянса.

В понедельник в Люксембурге прошло совместное заседание министров иностранных дел и обороны Евросоюза с участием генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы посмотрели на вызовы, с которым мы сталкиваемся сегодня в трансатлантических отношениях, и они не имеют отношения к нашей работе в сфере обороны и безопасности", — сообщила Могерини журналистам. "Мы сталкиваемся с огромными вызовами в сфере безопасности, и это требует от нас решимости работать вместе. Мы решили еще больше повысить уровень сотрудничества", — добавила она, отметив, что это должно происходить при сохранении автономности организаций, но при их взаимодополняемости.

Ранее генсек НАТО заявлял, что США по-прежнему привержены трансатлантическому единству и американское военное присутствие в Европе увеличивается.

Страны G7 на недавнем саммите в Канаде едва ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим проблемам. Встречу в Ла-Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Глава американской администрации досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение.