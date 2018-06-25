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Решение проблемы мигрантов требует финансовых затрат, заявили в МИД Испании

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4733)
16:2425.06.2018
0170
© РИА Новости / Елена ШестернинаЗдание МИД ИспанииЗдание МИД Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 25 июн — РИА Новости. Решение проблемы нелегальной миграции потребует финансовых вливаний, а страны Европы должны заниматься своими внешними границами совместно, заявил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Мигранты в порту Валенсии, Испания. Архивное фото
© Алехандро Мартинез Велез
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"На все нужны деньги — любая новая мера, любое здание для размещения. Если мы хотим дать как можно больше гарантий людям, претендующим на получение убежища, если хотим решать вопросы быстро — определять, имеют они или нет право на получение убежища — все это стоит денег", — заявил Боррель на пресс-конференции в Люксембурге, где в понедельник проходит заседание глав МИД ЕС. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал 24 Horas.

По его словам, многие мигранты годами ждут решений властей, имеют ли они право на получение убежища, необходимо "реформирование системы юридического управления", "ускорение юридических процедур".

Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
© AP Photo / Emilio Morenatti
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"Это не только поставить палатки, чтобы они могли спать. Вопрос в том, сколько времени занимает определить, какая ситуация каждого", — пояснил министр. "В некоторых странах этот процесс занимает годы, и человек не будет сидеть и ждать, он уезжает в другие страны, и тут возникает вопрос контроля за внутренними границами", — сказал Боррель.

Он призывает все страны ЕС понять, что при отсутствии внутренних границ необходимо особое внимание уделять границам внешним. "Надо, чтобы к общим границами и относились как к общим границам", — призвал он.

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