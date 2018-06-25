В Грузии один из пострадавших в ДТП скончался в больнице

ТБИЛИСИ, 25 июн – РИА Новости. Гражданин Грузии, пострадавший в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем на трассе недалеко от Тбилиси, скончался в больнице, заявил в понедельник директор центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Автандил Талаквадзе.

По его словам, всего в клинику доставили 19 пациентов. Один из них находится в реанимационном отделении. Состояние большинства пациентов средней степени тяжести. Среди пострадавших есть ребенок.

"Мужчина в возрасте около 30 лет, к сожалению, скончался. У него были серьезные травмы. Врачи провели все реанимационные мероприятия, однако его не удалось спасти", — сказал Талаквадзе журналистам.

Ранее в МВД Грузии сообщили РИА Новости, что в результате ДТП пострадали 13 человек. По данным местных СМИ, число пострадавших — около 20 человек.