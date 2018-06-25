В ПАСЕ призвали Баку теснее сотрудничать с Венецианской комиссией

СТРАСБУРГ, 25 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за президентскими выборами в Азербайджане Виорель Рисерд Бадеа заявил, что в ходе избирательного процесса были допущены нарушения, в том числе в отношении журналистов, и в связи с этим рекомендовал Баку теснее сотрудничать с Венецианской комиссией; при этом отмечается, что власти дали все возможности нормальной работы иностранным наблюдателям. Венецианская комиссия — консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Внеочередные президентские выборы состоялись в Азербайджане 11 апреля. Действующий президент Ильхам Алиев победил с 86,02% голосов избирателей. Выступая в ПАСЕ, Бадеа напомнил, что Ассамблея, ПА и БДИПЧ ОБСЕ принимали участие в работе по наблюдению на этих выборах.

"Избирательный процесс, как мне кажется, отличался несколько незрелой конкуренцией… Ограничивались фундаментальные права и свободы, в частности — свобода слова, выражения мнения, прессы… Это касалось ещё журналистов, работающих в интернете", — отметил докладчик.

При этом Бадеа подчеркнул, что иностранные наблюдатели в своей работе не сталкивались ни с какими ограничениями. "Что касается иностранных наблюдателей, то власти Азербайджана были настроены к ним очень положительно. Они никак не ограничивались в деятельности… Избирательные органы обладали необходимыми ресурсами для того, чтобы обеспечить эффективную подготовку к выборам и их проведению", — отметил он.

"В день выборов было очень много нарушений, включая недостаток прозрачности, часто нарушался избирательный процесс, избирательная процедура. На Юге страны также совершались серьёзные преступления — люди оказались в тюрьме, в том числе за преступления совершенные в интернете", — сообщил докладчик.

"Другие семь кандидатов эту ситуацию не критиковали никак. Учитывая этот контекст, мне кажется, есть необходимость тесного сотрудничества между властями в Баку и Советом Европы, в частности Венецианской комиссией", — отметил он.

Ранее наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ на совместной пресс-конференции в Баку заявили, что на ряде участков на выборах президента Азербайджана им мешали работать. Специальный координатор миссии наблюдателей ОБСЕ Нильза де Сена сообщила, что наблюдатели зафиксировали ряд нарушений.

В ответ ЦИК Азербайджана заявил, что эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. В Центризбиркоме подчеркнули, что множество международных организаций дали высокую оценку прошедшим президентским выборам, и лишь БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ выступили с негативным заключением.

Председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов отметил, что весь предвыборный процесс и процесс голосования прошел в рамках закона, и для всех кандидатов были созданы одинаковые условия. По его словам, уровень проведения выборов в Азербайджане может служить примером для всего мира, что может не нравиться некоторым европейским странам. Панахов обвинил европейские организации в попытке навязать Баку свое мнение и заявил, что миссия БДИПЧ ОБСЕ по большей части служит целям, не имеющим отношения к выборам, и потребовал уважения к народу Азербайджана.

В свою очередь, правящая партия Азербайджана "Новый Азербайджан" обвинила БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ в намеренной подготовке предвзятого отчета, подчеркнув, что ни от одного кандидата не поступало жалоб на нарушения в ходе выборов.