ЕС ввел санкции против семи силовиков в Мьянме из-за ситуации с рохинджа

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. ЕС ввел санкции в отношении семи высокопоставленных военных, сотрудников погранслужбы и полиции Мьянмы, которых считает ответственными за серьезные нарушения прав человека в отношении народности рохинджа, сообщила в понедельник пресс-служба Совета ЕС.

"Совет ввел ограничительные меры в отношении семи лиц в свете положения в Мьянме. Эти санкции включают замораживание активов и запрет на въезд на территорию ЕС", — говорится в сообщении.

"Совет будет внимательно следить за положением в Мьянме, сохраняя возможность принятия дальнейших целенаправленных ограничительных мер", — указано в нем.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, обострилась 25 августа 2017 года. Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции, после чего власти Мьянмы начали в регионе силовую операцию. В столкновениях погибли свыше 400 человек. В результате более 600 тысяч мирных жителей покинули свои дома и направились в приграничные районы соседней Бангладеш.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.