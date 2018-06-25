В ДНР произошли четыре пожара из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Четыре пожара произошли за неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС ДНР Виталий Зарубин.

"За прошедшую неделю подразделениями МЧС ликвидирован 281 пожар, из них 126 — горение сухой растительности. Кроме этого, ликвидированы четыре пожара, (возникших — ред.) из-за попадания взрывоопасных предметов в городе Горловка и Ясиноватском районе", — сказал Зарубин.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.