Арабская коалиция сообщила о гибели в Йемене восьми боевиков "Хезболлах"

ДОХА, 25 июн — РИА Новости. Восемь боевиков ливанской группировки "Хезболлах" погибли во время боев между войсками, лояльными президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, и мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" в провинции Саада, сообщил в понедельник официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.Sky News Arabia.
По его словам, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ продолжает активное наступление в Йемене в направлении Саады, которая считается оплотом хуситов, и шиитские мятежники несут большие потери.
В последнее время обострилась ситуация вокруг приморского города Ходейда. Ранее арабская коалиция начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Как заявляла коалиция, установление контроля над Ходейдой открывает возможность для взятия столицы Саны и граничащих с Саудовской Аравией северных провинций страны, откуда хуситы обстреливают территорию королевства.