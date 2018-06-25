Арабская коалиция сообщила о гибели в Йемене восьми боевиков "Хезболлах"

ДОХА, 25 июн — РИА Новости. Восемь боевиков ливанской группировки "Хезболлах" погибли во время боев между войсками, лояльными президенту Йемена Абд Раббу Мансуру Хади, и мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" в провинции Саада, сообщил в понедельник официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

"Убит 41 боевик среди хуситов и поддерживающих их группировок в провинции Саада на севере страны, Среди убитых оказались 8 командиров из ливанской террористической группировки "Хезболлах" и семь боевиков других движений", — сказал аль-Малики на пресс-конференции, которую транслировал эмиратский телеканал Sky News Arabia

По его словам, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ продолжает активное наступление в Йемене в направлении Саады, которая считается оплотом хуситов, и шиитские мятежники несут большие потери.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В последнее время обострилась ситуация вокруг приморского города Ходейда. Ранее арабская коалиция начала операцию "Золотая победа" по изгнанию хуситов из этого стратегически важного порта на Красном море, несмотря на предупреждения ООН о возможной гуманитарной катастрофе в случае начала бомбардировок города и порта. Как заявляла коалиция, установление контроля над Ходейдой открывает возможность для взятия столицы Саны и граничащих с Саудовской Аравией северных провинций страны, откуда хуситы обстреливают территорию королевства.