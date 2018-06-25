Власти Косово планируют вступить в ВТО

БЕЛГРАД, 25 июн – РИА Новости. Министерство торговли и промышленности Косово готовится к процессу вступления в ВТО в качестве наблюдателя, сообщил министр Байрам Хасани.

Поддержку инициативе по вступлению в ВТО профильное министерство получило на последнем заседании правительства самопровозглашенной республики.

"Членство в статусе наблюдателя – это шаг на пути к полноправному членству в будущем. Членство в ВТО позволит нашей стране расширить деловые возможности, облегчить торговые связи со странами-членами, облегчить товарообмен, решает споры между государствами-членами", – приводит новостной портал Kossev заявление министра Хасани.

Сроки подачи Приштиной заявки на членство в ВТО не уточняются.

Ранее косовско-албанские власти делали попытки получить членство в ЮНЕСКО, Интерпол, заявляли о планах по

вступлению в Совет Европы.

Албанские власти Косово при поддержке США и ведущих стран Евросоюза в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. С тех пор косовские албанцы предпринимали многочисленные попытки вступить в международные организации, чтобы закрепить свою независимость. Косовский суверенитет на данный момент признали свыше 100 государств-членов ООН.