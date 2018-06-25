В Зимбабве скончался пострадавший в результате взрыва на стадионе

Эвакуация пострадавших в результате взрыва на стадионе в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

Эвакуация пострадавших в результате взрыва на стадионе в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Один человек, получивший ранения в результате взрыва в субботу на стадионе в Зимбабве, где присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, скончался, сообщает местное радио Star FM со ссылкой на министра здравоохранения Дэвида Париренятву (David Parirenyatwa).

По словам министра, к смерти привели серьезные травмы пострадавшего, при этом он не уточнил личность погибшего. Париренятва также сообщил, что врачи намерены в понедельник выписать из больницы несколько раненых.

Взрыв произошел в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента страны Эммерсона Мнангагвы. Глава государства не пострадал в результате инцидента и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. По последним данным, число пострадавших достигло 49 человек. Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга назвал взрыв на стадионе террористическим актом.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов 30 июля 2018 года.