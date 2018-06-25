Еврокомиссар не видит смысла в создании отдельного бюджета стран еврозоны

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости, Мария Князева. Создание отдельного бюджета для стран, входящих в еврозону, внутри Евросоюза не имеет смысла, сказал еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер на пресс-конференции.

"В последние дни в Совете ЕС обсуждались несколько противоречивых вопросов, включая бюджет еврозоны. Напомню, что этой идее около девяти лет", — сказал Эттингер, напомнив, что за это время число стран еврозоны выросло до 19, кроме того, скоро в ЕС останется не 28, а 27 государств.

"На 19 стран еврозоны скоро будут приходиться 85% общего ВВП Евросоюза. То есть, лишь 15% не будут частью еврозоны, их надо исключить? С учетом, что Болгария и Хорватия хотят присоединиться к еврозоне. С учетом всего этого, мы не думаем, что отдельный бюджет еврозоны имеет смысл", — подчеркнул он.