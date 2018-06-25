США не могут одни разрешить конфликт на Ближнем Востоке, заявили в МИД

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. США не могут в одиночку решить палестино-израильский конфликт, Россия выступает за коллективные усилия в этом направлении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее советник президента США Джаред Кушнер заявил, что американская администрация почти завершила работу над планом палестино-израильского урегулирования и может обнародовать его без согласования с палестинскими властями.

"Если бы они могли, это (урегулирование — ред.) уже давно бы состоялось", — сказал Богданов, отвечая на вопрос о том, могут ли США в одиночку урегулировать палестино-израильский конфликт.

"Они не сделали этого, потому что они не могут. Мы за коллективную работу — у нас есть "квартет" (посредников — ЕС, РФ, США, ООН — ред.), а главное, чтобы обе стороны, израильтяне и палестинцы, сели за стол переговоров", — сказал Богданов.

"Мы считаем, что лидеры Палестины и Израиля должны собраться, и мы предлагали нашу площадку для такого контакта. Мы готовы, конечно, взаимодействовать и с европейцами, и с ооновцами, и с американцами в рамках "квартета", и с арабскими партнерами", — добавил он.