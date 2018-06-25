Патрушев проведет в Луанде российско-ангольские переговоры по безопасности

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник и среду посетит столицу Анголы Луанду, где проведет российско-ангольские консультации по вопросам безопасности, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.

"С участием представителей министерств и ведомств двух стран будут обсуждены вопросы совершенствования двустороннего сотрудничества в области обеспечения национальной и региональной безопасности", — говорится в сообщении.