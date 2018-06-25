В ГД оценили перспективы европейского саммита по проблеме мигрантов

Саммит Евросоюза по миграционной политике будет крайне "взрывоопасным" и станет демонстрацией глубины европейских противоречий, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Саммит ЕС по миграционной политике пройдет 28-29 июня.

"Политика "открытых дверей" в отношении беженцев, которую навязывает странам континента Германия, уже вызывает открытый протест властей Австрии, Италии, Венгрии, Греции и других стран Европы. Правительство итальянского премьер-министра (Джузеппе) Конте демонстрирует решимость сохранить жесткую антимиграционную стратегию на

предстоящем саммите ЕС… Грядущий саммит стран Евросоюза будет крайне "взрывоопасным" и станет демонстрацией глубины европейских противоречий", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По мнению политика, кризис в миграционной системе ЕС — это результат системных ошибок Брюсселя и Берлина во внешней и внутренней политике, не учитывающей характер происходящих событий и интересы народов Европы.

"На этом фоне прозвучавшая идея о создании некоего Совета безопасности Евросоюза выглядит отчаянной попыткой евробюрократии сохранить видимость единства и устойчивости ЕС. Комплекс глобальных политических промахов еврочиновников… грозит новыми терактами, хаосом и усилением протестных настроений со стороны европейских граждан", — убежден парламентарий.

По мнению Железняка, "без построения в Европе системы взаимоотношений, опирающейся на суверенные интересы европейских стран и народов, отказа от диктата Брюсселя и Вашингтона, уважительного равноправного взаимодействия с Россией и другими странами Евразии создание эффективной миграционной политики Евросоюза невозможно, а будущее этого объединения — под большим вопросом".