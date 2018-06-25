Могерини заявила о важности партнерства со странами миграционного транзита

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поддержала предложение развивать партнерства со странами, через которые идут миграционные потоки, но, по ее словам, для такой работы необходимы адекватные ресурсы.

Накануне в Брюсселе прошел минисаммит по проблемам миграции с участием 16 стран, на котором большинство участников согласились с необходимостью работать со странами транзита и происхождения миграционных потоков для решения проблем в этой сфере.

"Внешняя работа по регулированию миграционных потоков в последние два года была основана на сильных партнерствах с ООН, международными организациями, африканскими странами, странами региона, через который идет транзит. И эти партнерства оказались важными элементами для достижения результата", — сказала Могерини перед началом совета по иностранным делам ЕС в Люксембурге.

По ее словам, такая работа требует "адекватных ресурсов", и важно, чтобы это осознали страны-участницы ЕС.