Южная Корея отменит артиллерийские стрельбы ради диалога с КНДР, пишут СМИ

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. Южная Корея планирует отменить артиллерийские стрельбы на приграничных с КНДР островах в Желтом море для выполнения договоренностей межкорейского саммита о прекращении взаимных "враждебных действий" Юга и Севера, передало в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на информированные источники.
Артиллерийские стрельбы по защите островов в Желтом море проводились обычно ежегодно между июлем и августом и между ноябрем и декабрем.
Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. После встречи 12 сентября в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить учения, назвав их дорогостоящими и "неподходящими".