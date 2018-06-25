Южная Корея отменит артиллерийские стрельбы ради диалога с КНДР, пишут СМИ

ТОКИО, 25 июн — РИА Новости. Южная Корея планирует отменить артиллерийские стрельбы на приграничных с КНДР островах в Желтом море для выполнения договоренностей межкорейского саммита о прекращении взаимных "враждебных действий" Юга и Севера, передало в понедельник агентство Рёнхап со ссылкой на информированные источники.

"Стало известно, что в нынешнем году будут приостановлены регулярные артиллерийские стрельбы с использованием самоходных установок К-9", — приводит агентство слова источников. Поясняется, что проведение таких учений шло бы вразрез с декларацией саммита КНДР и Южной Кореи от 27 апреля.

Артиллерийские стрельбы по защите островов в Желтом море проводились обычно ежегодно между июлем и августом и между ноябрем и декабрем.

На прошлой неделе Южная Корея объявила также об отмене военных учений под кодовым названием "Тхэгык" ради успешного продолжения диалога с КНДР. Это решение последовало на следующий день после отмены совместных американо-южнокорейских военных маневров "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi Freedom Guardian или UFG).

Военные учения в Южной Корее, особенно совместные с США, постоянно вызывают раздражение и тревогу в Пхеньяне. После встречи 12 сентября в Сингапуре с лидером КНДР Ким Чен Ыном президент США Дональд Трамп заявил, что намерен отменить учения, назвав их дорогостоящими и "неподходящими".