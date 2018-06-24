Премьер Мальты оценил проблему миграции в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Ситуация вокруг миграции в ЕС сложная, и сейчас не время обмениваться обвинениями, нужны конкретные решения, заявил в воскресенье в Брюсселе Джозеф Мускат — премьер-министр отказывающейся принимать суда с мигрантами Мальты.

В Брюсселе в воскресенье проходит неформальный саммит ЕС по проблеме нелегальной миграции в Европу.

"Надеемся, что все за переговорным столом займут одну и ту же позицию. Очевидно, что ситуация чрезвычайно нестабильная. Не думаю, что сейчас время показывать друга на друга пальцами. Думаю, что наши граждане смотрят на нас с надеждой на поиск решения. Это не игра обвинений, нам нужны конкретные решения", — заявил он журналистам.

Ранее власти Италии и Мальты закрыли для судна с мигрантами Aquarius свои порты, людей согласилась принять Испания, предоставив порт Валенсии. Путь до испанского берега составил 700 морских миль.

В пятницу вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини обратился к властям Мальты с тем, чтобы они открыли свои порты для судна, на борту которого находятся свыше 200 мигрантов. По его словам, судно Lifeline "вне закона", и ради безопасности экипажа и пассажиров принять его должна Мальта, в водах которого судно сейчас находится. Мальтийские власти, как и в случае с Aquarius, заявили, что вопрос приема судна их не касается.