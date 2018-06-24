ЛНР зафиксировала работу беспилотника ВСУ у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Работу беспилотного летательного аппарата (БПЛА) украинских силовиков зафиксировала Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Зафиксированы полеты БПЛА типа RQ-11B Raven в районе населенного пункта Теплое (у линии соприкосновения)", — рассказал Марочко.
Он напомнил, что использование украинскими силовиками беспилотников вблизи линии боевого соприкосновения является нарушением Минских соглашений.
"Предположительно, данные мероприятия осуществляются военнослужащими 59 мотопехотной бригады в целях проведения рекогносцировки и ознакомления с зоной ответственности бригады", — уточнил представитель оборонного ведомства республики.