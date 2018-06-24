В Турции пожаловались на нарушения в ходе выборов

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018

Мужчина опускает бюллетень в урну на одном из избирательных участков в Анкаре. 24 июня 2018

АНКАРА, 24 июн — РИА Новости. Прокурдская Партия демократии народов Турции подала жалобу в Высший избирательный совет (ВИС) о нарушениях в ходе президентских и парламентских выборов на юго-востоке страны, говорится в заявлении пресс-службы партии в воскресенье.

"Представитель нашей партии в ВИС подала жалобу о том, что в ряде избирательных участков в городе Суруч провинции Шанлыурфа произошли нарушения в ходе голосования. Как говорится в ее заявлении, на этих участках были замечены случаи угроз избирателям со стороны вооруженных групп, использование одним лицом нескольких бюллетеней, а также нападение на наблюдателя от нашей партии и на сотрудников избирательных комиссий… необходимо срочно вмешаться и расследовать эти инциденты", — сообщила пресс-служба Партии демократии народов.

На прошлой неделе в Суруче произошло вооруженное столкновение между активистами правящей Партии справедливости и развития (ПСР), среди которых был депутат турецкого парламента от ПСР Ибрагим Халиль Йылдыз, и сторонниками прокурдской Партии демократии народов. Погибли четверо, в том числе брат Йылдыза.

На досрочных президентских и парламентских выборах в воскресенье в избирательные бюллетени включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").