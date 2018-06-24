В ДНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 24 июн – РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье днем открыли огонь по двум селам на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), выпустив по ним 25 мин, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям: Широкино (под контролем Киева) – Саханка (под контролем ДНР) — выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; Широкино — Новая Таврия (под контролем ДНР) — выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.