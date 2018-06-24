В Донбасс прибыл эшелон с оружием для украинских силовиков, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Эшелон с вооружением для украинских силовиков в рамках плановой ротации прибыл на железнодорожную станцию "Рубежное" в зону военной операции в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.
Он уточнил, что несмотря на некоторую тенденцию к стабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения, украинское командование продолжает переброску вооружения в Донбасс.
Марочко не исключил, что под прикрытием ротации запрещенное вооружение может быть размещено у линии боевого соприкосновения. "Мы призываем представителей миссии ОБСЕ активизировать наблюдение местности, с целью фиксации запрещенного вооружения ВСУ, а в случае выявления, добиться его отвода на установленные дистанции", — добавил он.