В Донбасс прибыл эшелон с оружием для украинских силовиков, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Эшелон с вооружением для украинских силовиков в рамках плановой ротации прибыл на железнодорожную станцию "Рубежное" в зону военной операции в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"По имеющейся информации, в ночь с 21 на 22 июня на железнодорожную станцию "Рубежное" прибыл эшелон с 13 танками из состава танкового батальона 59-й бригады вооруженных сил Украины. После проведения разгрузочных работ техника на тралах убыла в направлении населенного пункта Дмитровка", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что несмотря на некоторую тенденцию к стабилизации обстановки на линии боевого соприкосновения, украинское командование продолжает переброску вооружения в Донбасс.

"Движение запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники украинских силовиков в зоне ответственности ОТГ "Север" происходит в связи с плановой заменой 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на подразделения 59-й отдельной мотопехотной бригады", — пояснил представитель оборонного ведомства республики.

Марочко не исключил, что под прикрытием ротации запрещенное вооружение может быть размещено у линии боевого соприкосновения. "Мы призываем представителей миссии ОБСЕ активизировать наблюдение местности, с целью фиксации запрещенного вооружения ВСУ, а в случае выявления, добиться его отвода на установленные дистанции", — добавил он.