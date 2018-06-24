ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Американская администрация почти завершила работу над планом палестино-израильского урегулирования и может обнародовать его без согласования с палестинскими властями, сообщил в интервью палестинской газете "Аль-Кудс" зять и советник президента США Джаред Кушнер.

На этой неделе он вместе со спецпредставителем Соединенных Штатов по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом посетил ближневосточный регион, где обсуждал проект урегулирования с лидерами Израиля, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Катара.

"Скоро. Мы практически закончили", — ответил Кушнер на вопрос о работе над мирным планом, анонсированным Дональдом Трампом в первые дни своего президентства.

Обвинив Белый дом в предвзятости в пользу Израиля, палестинцы отказались от сотрудничества с американцами и приостановили политический диалог с США после того, как в конце прошлого года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

"Он (президент Палестины Махмуд Аббас) публично заявил, что с нами встречаться не будет, и мы решили за ним не гоняться. Мы продолжили работу над планом и формированием консенсуса относительно того, чего сегодня реально добиться и что выдержит проверку временем", — сказал Кушнер.

"Если президент Аббас готов вернуться к столу, мы готовы взаимодействовать с ним. Если нет, мы, вероятно, пойдем на публичную презентацию плана", — добавил он.

Кушнер поставил под сомнение способность Аббаса заключить мирное соглашение с Израилем. "Чтобы заключить сделку, сторонам нужно совершить прыжок и встретиться где-то посередине своих заявленных позиций. Я не уверен, что президент Аббас на это способен", — отметил зять Трампа.

Деталей готовящейся инициативы он не раскрыл, но упомянул, что она имеет две составляющие — политическую и экономическую, которая предполагает значительные инвестиции, в том числе в Иорданию и Египет.

"Мы полагаем, что сможем привлечь очень значительные инвестиции из государственного и частного секторов с тем, чтобы сделать весь регион более взаимосвязанным и стимулировать развитие экономик будущего", — сказал он.

Кушнер рассказал, что арабские лидеры, с которыми он встречался, "хотят видеть палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме".

"Они хотят сделку, которая бы позволила палестинцам жить в мире и пользоваться теми же экономическими возможностями, которые есть у граждан их собственных стран. Они хотят сделку, которая уважает достоинство палестинцев и предлагает реалистичное решение проблем, которые дискутировались на протяжении десятилетий", — сказал он.