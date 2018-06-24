РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

США могут обнародовать мирный план без согласования с Палестиной

11:3124.06.2018
23809
© AFP 2018 / Thomas CoexСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер. Архивное фотоСтарший советник Белого дома Джаред Кушнер. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Coex

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Американская администрация почти завершила работу над планом палестино-израильского урегулирования и может обнародовать его без согласования с палестинскими властями, сообщил в интервью палестинской газете "Аль-Кудс" зять и советник президента США Джаред Кушнер.

Палестинцы в столкновениях с израильской армией. Архивное фото
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Лидеры G7 призвали Израиль и Палестину к переговорам
На этой неделе он вместе со спецпредставителем Соединенных Штатов по международным переговорам Джейсоном Гринблаттом посетил ближневосточный регион, где обсуждал проект урегулирования с лидерами Израиля, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и Катара.

"Скоро. Мы практически закончили", — ответил Кушнер на вопрос о работе над мирным планом, анонсированным Дональдом Трампом в первые дни своего президентства.

Обвинив Белый дом в предвзятости в пользу Израиля, палестинцы отказались от сотрудничества с американцами и приостановили политический диалог с США после того, как в конце прошлого года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве. 21 июня 2018
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Россия не согласна с обвинениями США в адрес ООН о враждебности к Израилю
"Он (президент Палестины Махмуд Аббас) публично заявил, что с нами встречаться не будет, и мы решили за ним не гоняться. Мы продолжили работу над планом и формированием консенсуса относительно того, чего сегодня реально добиться и что выдержит проверку временем", — сказал Кушнер.

"Если президент Аббас готов вернуться к столу, мы готовы взаимодействовать с ним. Если нет, мы, вероятно, пойдем на публичную презентацию плана", — добавил он.

Кушнер поставил под сомнение способность Аббаса заключить мирное соглашение с Израилем. "Чтобы заключить сделку, сторонам нужно совершить прыжок и встретиться где-то посередине своих заявленных позиций. Я не уверен, что президент Аббас на это способен", — отметил зять Трампа.

Деталей готовящейся инициативы он не раскрыл, но упомянул, что она имеет две составляющие — политическую и экономическую, которая предполагает значительные инвестиции, в том числе в Иорданию и Египет.

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
В Палестине принятие в ООН резолюции против Израиля назвали "ударом по США"
"Мы полагаем, что сможем привлечь очень значительные инвестиции из государственного и частного секторов с тем, чтобы сделать весь регион более взаимосвязанным и стимулировать развитие экономик будущего", — сказал он.

Кушнер рассказал, что арабские лидеры, с которыми он встречался, "хотят видеть палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме".

"Они хотят сделку, которая бы позволила палестинцам жить в мире и пользоваться теми же экономическими возможностями, которые есть у граждан их собственных стран. Они хотят сделку, которая уважает достоинство палестинцев и предлагает реалистичное решение проблем, которые дискутировались на протяжении десятилетий", — сказал он.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Терехина Ирина
Чтоб план состоялся, надо, чтоб обе стороны были в этом заинтересованны.
Нн понимаю, как вообще(кроме военного способа) можно еще реализовывать подобные планы, где учавствует только одна сторона? Это не уход от военного конфликта, а тенденция к его затянутости.
11:44
24.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
24 июня 18:00
-
Япония
-
Сенегал
24 июня 21:00
-
Польша
-
Колумбия
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
24 июня 18:00
-
Япония
-
Сенегал
24 июня 21:00
-
Польша
-
Колумбия
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
Россия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена