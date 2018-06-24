ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Американская администрация почти завершила работу над планом палестино-израильского урегулирования и может обнародовать его без согласования с палестинскими властями, сообщил в интервью палестинской газете "Аль-Кудс" зять и советник президента США Джаред Кушнер.
"Скоро. Мы практически закончили", — ответил Кушнер на вопрос о работе над мирным планом, анонсированным Дональдом Трампом в первые дни своего президентства.
Обвинив Белый дом в предвзятости в пользу Израиля, палестинцы отказались от сотрудничества с американцами и приостановили политический диалог с США после того, как в конце прошлого года Трамп объявил о признании Иерусалима столицей еврейского государства.
"Если президент Аббас готов вернуться к столу, мы готовы взаимодействовать с ним. Если нет, мы, вероятно, пойдем на публичную презентацию плана", — добавил он.
Кушнер поставил под сомнение способность Аббаса заключить мирное соглашение с Израилем. "Чтобы заключить сделку, сторонам нужно совершить прыжок и встретиться где-то посередине своих заявленных позиций. Я не уверен, что президент Аббас на это способен", — отметил зять Трампа.
Деталей готовящейся инициативы он не раскрыл, но упомянул, что она имеет две составляющие — политическую и экономическую, которая предполагает значительные инвестиции, в том числе в Иорданию и Египет.
Кушнер рассказал, что арабские лидеры, с которыми он встречался, "хотят видеть палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме".
"Они хотят сделку, которая бы позволила палестинцам жить в мире и пользоваться теми же экономическими возможностями, которые есть у граждан их собственных стран. Они хотят сделку, которая уважает достоинство палестинцев и предлагает реалистичное решение проблем, которые дискутировались на протяжении десятилетий", — сказал он.