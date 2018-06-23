В Эфиопии после взрыва задержали девять сотрудников сил безопасности

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Девять сотрудников сил безопасности задержаны в связи со взрывом в эфиопской столице Аддис-Абебе, в результате которого пострадали не менее 156 человек, сообщает местная газета Reporter Ethiopia.
Также отмечается, что премьер-министр навестил пострадавших, находящихся в больницах.
В субботу на митинге в поддержку эфиопского премьера Абия Ахмеда в столице произошел взрыв. По словам организатора мероприятия, граната была брошена в сторону трибуны, с которой выступал премьер. Сам премьер-министр не пострадал.