Помпео призвал главу Францию поддержать вступление Македонии в НАТО

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал главу МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана поддержать вступление Македонии в НАТО, говорится в заявлении госдепа по итогам телефонного разговора.
Кроме того, между Помпео и Ле Дрианом "состоялась продуктивная дискуссия о пути продвижения по Сирии".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет решено начать переговоры с Македонией о вступлении в организацию.
Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.