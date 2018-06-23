Помпео призвал главу Францию поддержать вступление Македонии в НАТО

ВАШИНГТОН, 23 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал главу МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана поддержать вступление Македонии в НАТО, говорится в заявлении госдепа по итогам телефонного разговора.

"Госсекретарь Помпео призвал главу МИД Франции Ле Дриана поддержать предложение НАТО по вступлению Македонии (в альянс), а также начало переговоров о вступлении (Македонии) в ЕС после подписания соглашения о новом названии между Грецией и Македонией", — заявили в госдепе.

Кроме того, между Помпео и Ле Дрианом "состоялась продуктивная дискуссия о пути продвижения по Сирии".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что на июльском саммите альянса будет решено начать переговоры с Македонией о вступлении в организацию.

Министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали в середине июня соглашение о новом конституционном названии страны — Республика Северная Македония. Договор открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

Продолжавшийся свыше 25 лет спор о названии между Грецией и Македонией мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.