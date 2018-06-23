Жан-Мари Ле Пен выписан из больницы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Основатель правой партии "Национальный фронт", недавно сменившей название на "Национальной объединение", отец нынешнего лидера партии Марин Ле Пен — Жан-Мари в субботу выписался из больницы, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на окружение политика.
"Основатель "Национального фронта", направленный 12 июня в больницу под Парижем, вернулся в свое семейное поместье Монтрету в Сен-Клу", — сообщает радиостанция.
Указывается, что Ле Пен был вынужден отметить свое 90-летие 20 июня в больнице. По словам представителя политика Лорена де Сент-Африка, процесс восстановления для Ле Пена "начнется с юбилея в кругу близких, который запланирован на 30 июня".