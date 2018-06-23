РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Савченко: украинская власть "получит по зубам" из-за войны в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2018 (257)
14:4023.06.2018
(обновлено: 14:44 23.06.2018)
216621
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкНадежда Савченко. Архивное фотоНадежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Рады Надежда Савченко, комментируя решение суда, который оставил ее под арестом, заявила, что украинские власти "получат по зубам и с Запада, и с Востока". Об этом сообщает "Страна.ua".

Парламентарий утверждает, что не планировала теракта в Раде, который ей приписывают в ГПУ.

"Все, что обсуждалось, это было народное восстание, это была смена этой власти, это было волеизъявление народа", — заявила она.

Савченко добавила, что на Майдане во время народных волнений было много оружия, но она не стала за него браться.

Надежда Савченко. Архивное фото
© AFP 2018 / Genya Savilov
Савченко заявила о готовности украинских военных к госперевороту

По словам нардепа, украинской власти, "к сожалению, не такая большая опасность ей угрожает, как она про это думает".

"Но если она еще повымахивается, что получит все сполна", — подчеркнула Савченко.

Она напомнила, что на Украине была Колиивщина – кровопролитное восстание православного крестьянского и казацкого населения против  национального гнета в Речи Посполитой. По ее мнению, Киев движется к повторению этого "исторического процесса".

"Да, очень страшный (процесс. – Прим. ред.), но если они не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", — заключила Савченко.  

Дело против Савченко

По версии украинской Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Савченко предрекла "большую войну" в Европе

Суд в Киеве 23 марта арестовал нардепа на два месяца. Савченко объявила голодовку, которая продлилась до 30 мая. Прервать ее парламентарий решила для повторного прохождения допроса на полиграфе. Первая проверка подтвердила участие Савченко в подготовке госпереворота и в других преступлениях, заявили в СБУ.

В мае суд продлил ей арест до 13 июля. Защита депутата подала ходатайство о смене меры пресечения. Однако суд оставил Савченко под стражей.

Показательный процесс для элит

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik назвал процесс над Савченко показательным.

Надежда Савченко во время заседания апелляционного суда в Киеве. 29 марта 2018. Архивное фото
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Лукашевич об отсутствии реакции Запада на дело Савченко: лицемерие удивляет

"Это процесс для украинских элит, чтобы они даже не думали бастовать, не говоря уже о военном перевороте, о глубокой степени протеста", — заявил эксперт.

По его мнению, на примере Савченко власти хотят показать, что будет со всеми, кто попытается "изменить правила игры".

Уралов подчеркнул, что для Киева уже не имеют значения рейтинги, важна лишь "силовая поддержка и "крыша" внешнеполитических кураторов".

"До тех пор, пока у киевского режима это есть, для них рейтинги не будут иметь значения", – заключил политолог.

Убийство журналистов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко на заседании в Шевченковском районном суде в Киеве. 23 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Не было бы счастья. Надежда Савченко поняла, как навести порядок на Украине
Савченко 22 марта 2016 года осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов. В результате погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко помиловал Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Scipio.pk
Пустите Москалькову к Савченко уже...
15:26
23.06.2018
ОтветитьНе отвечать
logwiw
а девушка с.. извините "прозрела" и теперь вопрос стоило так, слепо, доверять СБУ украинцам - ведь именно СБУ и развязало с "абсолютной решимостью" и АТО и, теперь уже, совсем невнятную войсковую операцию. Сдается мне лица с антиукраинской ориентацией всё это время, с 2013 года, спокойно себе сидели в кабинетах в Киеве и в так называемом "Днепре"
15:26
23.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
2
Бельгия
1
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч идёт
2
Бельгия
1
Тунис
23 июня 18:00
-
Республика Корея
-
Мексика
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
24 июня 15:00
-
Англия
-
Панама
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена