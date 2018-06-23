Савченко: украинская власть "получит по зубам" из-за войны в Донбассе

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Депутат Рады Надежда Савченко, комментируя решение суда, который оставил ее под арестом, заявила, что украинские власти "получат по зубам и с Запада, и с Востока". Об этом сообщает "Страна.ua".

Парламентарий утверждает, что не планировала теракта в Раде, который ей приписывают в ГПУ.

"Все, что обсуждалось, это было народное восстание, это была смена этой власти, это было волеизъявление народа", — заявила она.

Савченко добавила, что на Майдане во время народных волнений было много оружия, но она не стала за него браться.

По словам нардепа, украинской власти, "к сожалению, не такая большая опасность ей угрожает, как она про это думает".

"Но если она еще повымахивается, что получит все сполна", — подчеркнула Савченко.

Она напомнила, что на Украине была Колиивщина – кровопролитное восстание православного крестьянского и казацкого населения против национального гнета в Речи Посполитой. По ее мнению, Киев движется к повторению этого "исторического процесса".

"Да, очень страшный (процесс. – Прим. ред.), но если они не разобьют схемы, не перестанут душить людей, если люди будут беднеть, если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", — заключила Савченко.

Дело против Савченко

По версии украинской Генпрокуратуры, Савченко планировала теракты в здании Рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Суд в Киеве 23 марта арестовал нардепа на два месяца. Савченко объявила голодовку, которая продлилась до 30 мая. Прервать ее парламентарий решила для повторного прохождения допроса на полиграфе. Первая проверка подтвердила участие Савченко в подготовке госпереворота и в других преступлениях, заявили в СБУ.

В мае суд продлил ей арест до 13 июля. Защита депутата подала ходатайство о смене меры пресечения. Однако суд оставил Савченко под стражей.

Показательный процесс для элит

Политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов в эфире радио Sputnik назвал процесс над Савченко показательным.

"Это процесс для украинских элит, чтобы они даже не думали бастовать, не говоря уже о военном перевороте, о глубокой степени протеста", — заявил эксперт.

По его мнению, на примере Савченко власти хотят показать, что будет со всеми, кто попытается "изменить правила игры".

Уралов подчеркнул, что для Киева уже не имеют значения рейтинги, важна лишь "силовая поддержка и "крыша" внешнеполитических кураторов".

"До тех пор, пока у киевского режима это есть, для них рейтинги не будут иметь значения", – заключил политолог.

Убийство журналистов

Савченко 22 марта 2016 года осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе ополченцев и журналистов. В результате погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко помиловал Владимир Путин, после чего она вернулась на родину. После возвращения Савченко заявляла, что готова стать президентом Украины, если народ ее поддержит.