Заседание Украина-Грузия-НАТО пройдет на июльском саммите альянса

КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на июльском саммите НАТО состоится трехстороннее заседание Украина-Грузия-НАТО.

Саммит НАТО запланирован на 11-12 июля в Брюсселе. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что президент Украины Петр Порошенко будет приглашен на июльский саммит, однако формат этой встречи еще не проработан.

"По состоянию на сегодня планируется, что будет единое заседание Украина-Грузия-НАТО. Почему так решили? Не из-за того, что мы не можем выбрать другой формат, поскольку саммит НАТО уже настолько "напакован", что реально для того, чтобы провести в полномасштабном формате… но у нас совместные (с Грузией – ред.) намерения: достичь членства в НАТО, реализовать реформы… поэтому можем говорить о совместном пути и о совместной цели. Именно поэтому выбран формат и Украины, и Грузии, и НАТО", — рассказал министр в субботу журналистам во Львовской области, его общение с прессой приводит сайт телеканала "112 Украина".

В марте НАТО признала за Украиной статус страны-аспиранта при альянсе, то есть организация на своем сайте внесла правку по Украине, которая зафиксировала изменение официальной позиции Украины о том, что страна хочет добиваться членства в НАТО. Также в марте президент Украины Петр Порошенко написал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо, в котором попросил предоставить план действий по членству (ПДЧ) страны в альянсе.

Порошенко заявлял, что Украина стремится в ближайшие десять лет присоединиться к НАТО и до конца 2019 года получить план действий по членству в альянсе. Согласно годовой программе под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год, в этом году Украина планирует начать диалог со странами-членами НАТО по получению ПДЧ.

Грузия имеет все необходимое для членства в НАТО, заявлял ранее генеральный секретарь альянса. По его словам, еще не уточнены все элементы саммита, но он ожидает, что "союзники найдут время, чтобы признать действия Грузии на пути к членству НАТО".