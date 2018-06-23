Эксперты прогнозируют победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

АНКАРА, 23 июн — РИА Новости, Алена Палажченко. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган одержит победу в первом или втором туре президентских выборов, но может потерять контроль над парламентом, считают местные эксперты.

На досрочных президентских выборах 24 июня в избирательные бюллетени будут включены фамилии Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими будут проведены и парламентские выборы.

Директор турецкого Центра стратегических исследований Kafkassam (Анкара) Хасан Октай заявил РИА Новости, что Эрдоган получит на выборах 51-52% голосов "и будет избран уже в первом туре".

"Если же он и Индже выйдут во второй тур, то Эрдоган победит, набрав около 60% голосов", — сказал Октай.

По его словам, не исключено, что Народно-республиканская партия может после первого тура снять кандидатуру Индже, и тогда с Эрдоганом будет соревноваться Акшенер, которая, по всей видимости, займет третье место в первом туре. "У Акшенер по сравнению с Индже будет больше шансов, потому что правые и националистически настроенные избиратели не отдадут голоса Индже. Поэтому участие во втором туре Акшенер несколько уменьшит шансы Эрдогана", — считает эксперт.

"Альянсу правящей и националистической партии вряд ли удастся получить большинство в парламенте. В первую очередь это зависит от того, преодолеет ли прокурдская партия необходимый для прохождения в парламент 10-процетный барьер. Если она пройдет в парламент, то правящий альянс потеряет парламентское большинство, и будет вынужден вести коалиционные переговоры с Хорошей партией и Партией счастья", — добавил Октай.

В свою очередь профессор университета Йылдырым Беязит (Анкара), специалист по международным отношениям Салих Йылмаз также считает, что баланс между правящей партией и оппозицией будет зависеть от того, сможет ли прокурдская партия провести своих депутатов в парламент.

"На исход парламентских выборов также повлияет решение неопределившихся избирателей, которое будет принято непосредственно перед голосованием. Недавно введенная в турецкое законодательство система альянсов играет на руку оппозиции. Будет ли второй тур президентских выборов, сказать сложно. Но если даже он будет, то Эрдоган победит на нем с большой долей вероятности", — сказал Йылмаз.