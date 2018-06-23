Иран примет решение о выходе из СВПД после переговоров с участниками сделки

ТЕГЕРАН, 23 июн — РИА Новости. Тегеран примет решение о судьбе ядерной сделки по итогам переговоров со сторонами договоренности, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

Днем ранее, как сообщало агентство Tasnim, он не исключил, что Иран может выйти из ядерной сделки в течение нескольких недель.

"Наше решение по этому вопросу зависит от переговоров с европейскими странами, Китаем и Россией", — сообщил Аракчи.

По его словам, Иран в данный момент занял выжидательную позицию и хочет посмотреть, способны ли оставшиеся члены сделки восполнить выход США из нее и обеспечить выгоды, которые Иран получал от договоренности.

"По итогам переговоров будут подведены итоги, обеспечит ли присутствие Ирана в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана) интересы страны или нет", — отметил замглавы МИД Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.