МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg сообщило об удалении со своего сайта карты мира, на которой российский Крым был обозначен как "нейтральная" территория.

Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины была закрашена желтым цветом, территория России — темно-серым. Крым при этом покрашен в "нейтральный", светло-серый цвет.

Посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Twitter призвало Bloomberg исправить изображение, назвав Крым частью Украины.

"Исправлена ошибка с удалением ошибочной карты", — говорится в материале на сайте агентства, из которого удалена карта. При этом оригинальное изображение еще доступно в Twitter.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik ранее назвал публикацию карты в Bloomberg важным сигналом. По его словам, западные СМИ начали понимать, что Крым — "безусловно, неотъемлемая часть России". Признать этот факт, как отметил Ганжара, мешает идеологизированность позиции некоторых изданий.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, который стал следствием госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма окончательно закрыт.