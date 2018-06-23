МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американское агентство Bloomberg сообщило об удалении со своего сайта карты мира, на которой российский Крым был обозначен как "нейтральная" территория.
Ранее агентство опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах. На карте территория Украины была закрашена желтым цветом, территория России — темно-серым. Крым при этом покрашен в "нейтральный", светло-серый цвет.
Посольство Украины в Вашингтоне на своей странице в Twitter призвало Bloomberg исправить изображение, назвав Крым частью Украины.
"Исправлена ошибка с удалением ошибочной карты", — говорится в материале на сайте агентства, из которого удалена карта. При этом оригинальное изображение еще доступно в Twitter.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, который стал следствием госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Москва не раз подчеркивала, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма окончательно закрыт.
Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n
— Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.