Кадыров попросил у Госдепа информацию о правозащитной деятельности Титиева

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя сообщение официального представителя госдепа США Хезер Науэрт с призывом освободить правозащитника Оюба Титиева, арестованного в Чечне в середине января, попросил ее предоставить информацию о гражданах, чьи права защитил Титиев.

Ранее русскоязычный Twitter-аккаунт госдепа США опубликовал перевод сообщения Хезер Науэрт, в котором говорится, что госдеп призывает Россию "освободить авторитетного защитника прав человека Титиева, который с января находится в тюрьме в Чечне по необоснованным обвинениям, связанным с наркотиками".

Кадыров отметил, что "с большим удивлением" прочитал это сообщение.

"Титиева она называет авторитетным защитником прав человека. Был бы признателен госпоже Хезер Науэрт за информацию о гражданах, чьи права были защищены Титиевым", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни напомнил, что, по данным правоохранительных органов, Титиев задержан из-за обнаружения у него наркотиков.

Кадыров также заявляет, что Науэрт "невольно берет на себя функции судебной системы России, утверждая, что Ойуб Титиев находится в тюрьме по необоснованным обвинениям, связанным с наркотиками".

Он также отметил, что жители Чечни обеспокоены тем, что в США власти разлучают мигрантов, незаконно пересекающих границу государства, с их малолетними детьми, и призвал американские власти дать семьям возможность воссоединиться.

Как сообщалось ранее, из-за политики "нулевой терпимости", объявленной в США в апреле, власти в обязательном порядке задерживают нелегально переходящие границу семьи с детьми, после чего родителей отправляют в изоляторы, а детей — в специальные центры содержания, поскольку дети не подлежат уголовной ответственности. В мае — начале июня было задержано таким образом более двух тысяч детей. Трамп подписал в среду указ, который предписывает не разлучать семьи на границе, и ждет от конгресса принятия соответствующего закона.

Титиев был арестован в Чечне в середине января, впоследствии Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении срока его ареста до 9 июня. Правозащитнику вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом. Вины он не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.