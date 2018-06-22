МИД прокомментировал легализацию марихуаны в Канаде

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Канада, одобрив законопроект о легализации рекреационного применения каннабиса, пошла на грубое и преднамеренное нарушение своих международно-правовых обязательств, это станет препятствием для построения общества без наркотиков, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В сенате Канады 19 июня одобрен законопроект С-45 о легализации рекреационного применения каннабиса. Ожидается, что закон вступит в силу через два-три месяца.

"Канада сознательно пошла на грубое и преднамеренное нарушение своих международно-правовых обязательств в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года, Конвенцией о психотропных веществах 1971 года и Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года, которые предписывают государствам-участникам ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями", — заявил департамент.

В ведомстве напомнили, что международный комитет по контролю над наркотиками неоднократно заявлял, в том числе и в отношении канадских нарколиберальных инициатив, что данный основополагающий принцип Конвенций не допускает каких-либо исключений или "гибких интерпретаций".

МИД РФ напомнил также, что состоявшаяся 21 апреля 2016 года Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков в своем заключительном документе четко и ясно заявила о том, что три антинаркотические конвенции являются "краеугольным камнем системы международного контроля над наркотиками". За этот документ проголосовала и канадская делегация, напомнили в МИД РФ.

"Российская Федерация неукоснительно следует этим принципам и намерена последовательно претворять их на практике в рамках Комиссии ООН по наркотическим средствам и других профильных межгосударственных площадок. Надеемся, что к нашему голосу присоединятся и другие государства, которые реальными делами вносят вклад в борьбу с глобальным наркотическим злом, а не способствуют его распространению", — говорится в комментарии.

Кроме того, МИД РФ ожидает, что "на "самоуправство" Канады прореагируют ее партнеры по "Группе семи", поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях".

"Осуществляемая канадскими властями "нарколиберализация" станет серьезным препятствием для продвижения к установленной мировым сообществом стратегической цели – построению общества, свободного от наркотиков", — резюмировали в ведомстве.