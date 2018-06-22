Глава ЛНР прокомментировал решение трибунала в Донбассе по Порошенко‍

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник назвал решение "Украинского народного трибунала" справедливым.

Ранее президента Украины Петра Порошенко и еще семь политиков заочно приговорили к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе.

"Сегодня я находился здесь, на площади, не в качестве главы Луганской народной республики, а в качестве гражданина ЛНР, вместе с жителями и со своим народом, частичкой которого я являюсь. Я согласен с приговором, я разделяю это мнение, считаю, что это правильно, поэтому я сегодня здесь", — сказал он.

Пасечник подчеркнул, что руководство Украины судили не по законам республики, а по украинским законам за то, что "они фактически совершали геноцид" в 2014 году.

Политик отметил, что все материалы направят в Службу безопасности Украины, Генпрокуратуру, а также в международные инстанции.

"Порошенко не нужен Западу"

Главный редактор интернет-издания "Политическая Россия", аналитик Руслан Осташко, комментируя решение "Украинского народного трибунала", выразил мнение, что Запад может обратить внимание на заявления самопровозглашенных республик.

"Все заявления, которые делаются в ДНР и ЛНР, в Киеве традиционно игнорируют и отказываются поддерживать с этими республиками какие бы то ни было контакты. Это говорит о том, что Киеву плевать на людей, которые там живут, и украинские власти уверены, что мир все равно не обратит внимания на их мнение", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что до недавних пор Запад придерживался аналогичного подхода, однако ситуация изменилась. По мнению Осташко, это связано, в том числе, и с отношением Европы к властям Украины.

"Даже уже одобренный заранее транш кредита МВФ Киеву не выдают, потому что понимают, что принятый на Украине закон об антикоррупционном суде не соответствует оговоренным условиям, что Киев саботирует все международные решения по ее выводу из кризиса. Я думаю, что Европа уже может начать обращать внимание на то, о чем говорят в Луганске и в Донецке", — заявил он.

Политолог добавил, что на Украине начинается предвыборная кампания. По его мнению, едва ли Запад заинтересован в том, чтобы "практически недееспособный президент Порошенко" пошел еще на один срок.