В результате протестов в Никарагуа погибли 212 человек

Бутылки с зажигательной смесью, приготовленные для протестов против правительства Даниэля Ортега, в Манагуа, Никарагуа

Бутылки с зажигательной смесью, приготовленные для протестов против правительства Даниэля Ортега, в Манагуа, Никарагуа

МЕХИКО, 22 июн — РИА Новости. Общее число жертв акций протеста против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа возросло до 212 человек, говорится в докладе Межамериканской комиссии по правам человека.

Ранее сообщалось примерно о 200 погибших. Доклад комиссии рассматривается в пятницу на заседании Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), отмечает портал Prensa.

По данным правозащитников, число раненых в ходе акций протеста превысило 1,3 тысячи человек. Среди погибших по состоянию на 20 июня — 16 детей и подростков.

Акции протеста в Никарагуа проходят с 18 апреля на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились.