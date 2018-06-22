Жительница Белоруссии нашла фалангу пальца в упаковке с курицей

МИНСК, 22 июн – РИА Новости. Жительница Гродненской области сообщила в милицию, что обнаружила в упаковке с мясной продукцией фалангу пальца, рассказал Sputnik Беларусь официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек.

По его словам, сотрудники милиции начали проверку сразу после того, как женщина обратилась в правоохранительные органы.

"Сейчас проводится проверка на предприятии. Не исключено, что инцидент произошел в результате происшествия на производстве", — уточнил Сачек.

Фалангу пальца девушка нашла в упаковке с курицей. Известно, что она была произведена на одном из предприятий Минской области. Фотография разошлась в социальных сетях и вызвала возмущение пользователей интернета.

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