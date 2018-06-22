УВКБ ООН предложило Ливану меры по возвращению сирийских беженцев на родину

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане

Женщина с детьми в палаточном лагере для сирийских беженцев долине Бекаа в Ливане

БЕЙРУТ, 22 июн — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) передало на рассмотрение ливанским властям предложения, связанные с возвращением сирийских беженцев обратно в САР, сообщается в заявлении МИД Ливана.

"(МИД Ливана) получил ответ от УВКБ ООН, включающий в себя комплекс мер, в том числе готовность провести череду собраний с МИД страны, а также с министерствами, управлениями и специализированными организациями. Переговоры по вопросу беженцев и их возвращению в Сирию", — отмечается в документе.

В МИД также добавили, что УВКБ ООН согласно с предложением министра иностранных дел Ливана Джебраном Басилем — разделить беженцев на группы для упорядоченной подготовки к их возвращению домой.

УВКБ ООН "подчеркнуло, что они не стремятся поощрять возвращение беженцев прямо сейчас". "Но в то же время не намерены препятствовать желающим отдельным гражданам или группам (вернуться домой)", — говорится в коммюнике ведомства.

Письмо от УВКБ ООН в МИД Ливана поступило на фоне эскалации напряженности в отношениях между ведомствами. С целью налаживания взаимодействия с ливанской стороной, предложения в адрес МИД поступили после того, как министр иностранных дел Ливана заявил о запрете выдачи и продлении разрешений на временное проживание сотрудникам УВКБ.

Данное решение было принято в связи с действиями самого Управления, которое, по словам Басиля, препятствовало возвращению сирийцев на родину чуть ли не запугивая их искаженными фактами о происходящем в САР.