Шведский город подвергся нашествию гигантских крыс

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. В шведском городе Сундсвалль заметили крыс гигантских размеров, сообщает издание The Local.

По словам очевидцев, крысы, появившиеся в Сундсвалле, были совсем не похожи на грызунов, обитающих в лесах Швеции.

"Это вам не обычные лесные крысы, они размером с кошку", — заявил изданию местный чиновник Бенни Сагмо.

Жителям одного из районов из-за грызунов рекомендовали держать двери и окна закрытыми и не оставлять в парках пищевых отходов, а учащихся в одной из школ не выпускали из здания во время перемен.

По всей видимости, причиной появления огромных крыс стал переезд центра утилизации отходов, что лишило грызунов места обитания. Местные власти уже обратились к услугам фирмы, занимающейся дератизацией, после чего в городе установили ловушки, уточняет издание.