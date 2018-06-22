В Израиле почтили память павших в Великой Отечественной войне

НЕТАНИЯ (Израиль), 22 июн — РИА Новости. Ветераны, дипломаты, представители местных властей почтили память павших в Великой Отечественной войне, возложив венки к главному в Израиле мемориалу воинам Красной Армии.

Церемония, приуроченная к Дню памяти и скорби, прошла в городе Нетания, где на берегу Средиземного моря установлен памятник.

"Пока нас ноги носят, пока нас сердце зовет, мы будем приходить к таким монументам и отдавать дань памяти всем, кто погиб в той страшной войне", — сказал, выступая на церемонии, посол России Анатолий Викторов.

Он дал высокую оценку тому, как в Израиле хранят память о войне и Победе. "Раздавать друг другу по этому поводу комплименты даже как-то неуместно. Это наше совместное дело. Мы его продолжим, насколько хватит сил, а сил у нас еще много", — сказал дипломат.

"Помним о том, что случилось, никогда не забудем, никому не позволим исказить, украсть, переиначить", — пообещал российский посол.

Венки и цветы к подножью монумента возложили российские дипломаты, их коллеги из Казахстана и Белоруссии, члены израильских ветеранских организаций и объединений соотечественников, представители городских властей.