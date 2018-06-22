Захват коалицией порта Ходейда может привести к голоду

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. Международные неправительственные организации обеспокоены, что возможный захват коалицией во главе с Саудовской Аравией порта Ходейда в Йемене может привести к голоду из-за прекращения гуманитарных поставок, сообщил госдепартамент США.

Первый замгоссекретаря Джон Салливан и глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин встречались с представителями НПО по Йемену в четверг.

"Представители (неправительственных организаций) высказались против операций коалиции по захвату порта и выразили обеспокоенность гуманитарными последствиями затяжного конфликта за контроль над портом. Они обеспокоены возможностью голода в стране. Они также отметили спад в разгрузке грузов с судов, а также увеличение количества беженцев из данного района", — сообщил госдеп.

При этом Салливан поддержал усилия спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса, который пытается договориться с коалицией и противостоящими ей хуситами о том, как будет управляться порт. Салливан заявил, что США неоднократно говорили Саудовской Аравии и ОАЭ о недопустимости разрушения критически важной инфраструктуры и прекращения гуманитарных поставок. Он напомнил, что через Ходейду проходит большинство гуманитарных грузов, предназначающихся населению Йемена.